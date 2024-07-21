В новом онкоцентре в пос. Родники сломался аппарат МРТ

В новом онкоцентре в пос. Родники, который продолжает проходить процедуру лицензирования, сломался аппарат МРТ. Об этом сообщила участница чата «Медицина39». Информацию подтвердил руководитель онкоцентра Кирилл Баринов.



«Сына направили в онкоцентр на МРТ головного мозга 15 июля. А 12 июля нам позвонили и предупредили, что аппарат МРТ сломался», — написала женщина и спросила, починили ли аппарат. «МРТ в ремонте», — ответил Кирилл Баринов.

Поликлиника Онкологического центра Калининградской области в настоящее время продолжает работать в тестовом режиме, ведёт приём пациентов в одну смену с 8:00 до 15:00. Об этом сообщал паблик учреждения «ВКонтакте» 18 июля. «В онкоцентре работает диагностический блок — отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение (гастроскопия и колоноскопия), отделение рентгенодиагностики. Помимо этого, функционируют два маммографа, аппараты КТ и МРТ (пока без контрастирования)», — отмечалось в сообщении.