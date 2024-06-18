Облвласти: точные сроки лицензирования онкоцентра неизвестны

Назвать точные сроки лицензирования Онкологического центра Калининградской области «не представляется возможным». Об этом говорится в ответе регионального правительства на запрос «Нового Калининграда».

Как пояснили в областном минздраве, в эксплуатацию объект был введен 22 января 2024 года. После необходимых процедур регистрации 20 мая учреждение начало осуществлять деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам на основании полученной лицензии № Л041-01157-39/00302931. Однако параллельно онкоцентр продолжает проводить дальнейшие мероприятия по лицензированию.

«Онкоцентр — объект очень серьезный, имеющий в своем составе элементы ядерной медицины, соответственно, и процедура лицензирования здесь очень сложная, скрупулезная, длительная, требующая выполнения всех современных требований, в том числе к радиационной безопасности. В связи с этим назвать точные сроки окончания процедуры лицензирования и открытия онкоцентра в настоящее время не представляется возможным», — говорится в ответе.

«Объект введен в эксплуатацию, закуплено необходимое оборудование, начат прием амбулаторных пациентов. После получения всех необходимых лицензий медицинская помощь в онкоцентре будет оказываться в полном объеме в соответствии с порядком оказания профильной медицинской помощи», — подчеркивается в тексте.

Напомним, в январе 2024 года власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию онкоцентра. Губернатор заверял, что первых пациентов онкологический центр примет в апреле. В итоге поликлиника онкоцентра начала работу в тестовом режиме 20 мая, за три дня в учреждении приняли 49 пациентов. «Неполный формат работы связан с тем, что в настоящее время процедура лицензирования некоторых видов медицинской деятельности в поликлинике пока еще продолжается. Приём в поликлинике ведут три врача-онколога, врач УЗ-диагностики и врач-эндоскопист, три медицинских сестры», — поясняли тогда облвласти.