Областной минздрав: МРТ в онкоцентре заработает ориентировочно к концу недели

Аппарат МРТ в онкологическом центре должен заработать в полноценном режиме ориентировочно до конца текущей недели. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минздрав.



«Аппарат МРТ был запущен в онкоцентре в тестовом режиме. Параллельно инженерная служба проводит техническое обслуживание оборудования, выстраиваются оптимальные параметры работы нового аппарата. МРТ заработает в полноценном режиме, как только будет полностью отлажены все технические моменты, ориентировочно — до конца недели», — говорится в сообщении.

О том, что в новом онкоцентре в посёлке Родники сломался аппарат МРТ, стало известно в конце прошлой недели. Об этом сообщили в чате «Медицина39». Информацию подтвердил руководитель онкоцентра Кирилл Баринов.





Поликлиника Онкологического центра Калининградской области с мая и по настоящее время продолжает работать в тестовом режиме, ведёт приём пациентов в одну смену с 8:00 до 15:00. Об этом сообщал паблик учреждения «ВКонтакте» 18 июля. «В онкоцентре работает диагностический блок — отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение (гастроскопия и колоноскопия), отделение рентгенодиагностики. Помимо этого, функционируют два маммографа, аппараты КТ и МРТ (пока без контрастирования)», — отмечалось в сообщении.

Строительство онкоцентра началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени стационар учреждения к работе не приступил. В середине июня врио губернатора региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале писал, что в течение лета в центре начнут свою работу два стационара. 18 июня правительство области в ответе на информзапрос «Нового Калининграда» сообщило, что назвать точные сроки лицензирования центра «не представляется возможным».