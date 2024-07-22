В Калининградской области планируют реконструировать берегоукрепление дамбы № 1 (фото)

В Калининградской области планируют реконструировать берегоукрепление дамбы № 1 (фото)
Фото ООО «ПИ «Петрохим-технология» с сайта Главгосэкспертизы России

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию участков берегоукрепления дамбы № 1 в Калининградском морском канале. Об это сообщила пресс-служба учреждения.

По словам главного эксперта проекта Екатерины Куренковой, реконструкция объекта необходима для предотвращения разрушения тела дамбы и обеспечения предотвращения наносных явлений на фарватер Калининградского морского канала.

«Проектом предусмотрена реконструкция берегоукрепления со стороны канала на участке протяженностью более 2,4 км, а со стороны залива на участке более 1,5 км. Также будут реконструированы шпоры дамбы, оборудовано причальное место для безопасной остановки обстановочных судов службы Калининградского морского канала», — рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Дамба № 1 предназначена для защиты Калининградского морского канала с юга от ветроволновых воздействий, льда и наносов со стороны Калининградского залива. Она была возведена более 100 лет назад. Фактические отметки существующих сооружений не соответствуют современным нормам.

Застройщик объекта — ФГУП «Росморпорт». Генеральный проектировщик — ООО «ПИ «Петрохим-технология».

В начале 2024 года аварийными официально признали берегоукрепительные сооружения дамбы № 3, расположенной у Светлого. Как сообщал Росморпорт, работы по восстановлению дамбы могут начаться не раньше 2026 года при условии достаточного финансирования.

Ранее Росморпорт приступил к работе по восстановлению берегоукрепительных сооружения дамбы «Северной», расположенной со стороны Калининградского морского канала. На реконструкцию укрепления выделяли полмиллиарда рублей.

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