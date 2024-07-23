БФУ им. Канта окончили 93 врача в 2024 году

БФУ им. Канта окончили 93 врача в 2024 году
Фото: правительство Калининградской области
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта выпустил 93 врача-ординатора в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что в 2017 году тех, кто освоил программу последипломного образования в сфере медицины, было 19 человек. Из нынешнего числа специалистов около половины обучались по целевому приёму. 15 человек в дальнейшем пойдут в терапию, 11 — в дерматовенерологию и акушерство и гинекологию. Девять врачей выбрали своим профилем ультразвуковую диагностику.

«Большинство выпускников планирует трудоустроиться в лечебные учреждения Калининграда и области. Доктора будут трудиться в крупнейших клиниках города, а также в районных больницах Озерска, Гусева, Зеленоградска, Светлого, Мамоново и в других муниципальных образованиях. Многие уже работают терапевтами и педиатрами. В ближайших планах выпускников — пройти аккредитацию и приступить к работе в качестве специалистов», — говорится в релизе пресс-службы правительства региона

Ранее власти отмечали, что в регионе не хватает медицинских кадров. Так, в марте 2024 года областной минздрав заявил, что дефицит врачей составляет более 1200 человек. В 2022 году была вакантна 401 позиция врача и 585 — среднего медперсонала. В регионе отмечали нехватку, в том числе, участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов, онкологов и врачей скорой.

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