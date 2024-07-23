На части мемориалов региона увековечено на 80% больше воинов, чем похоронено

В Калининградской области на части воинских мемориалов увековечено в полтора раза больше советских воинов (иногда это число даже выше), чем там покоится фактически. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в ответе на официальный запрос в министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике.



«Иногда списки имен увековеченных воинов превышают по численности реально захороненных на мемориале на 50-80%, — сообщили в министерстве. — Реальные места захоронений воинов удалось уточнить благодаря публикации архивных документов Министерства обороны Российской Федерации, основанных на ранее секретных архивных данных».

В качестве примера чиновники привели воинский мемориал в поселке Низовье Гурьевского района, где из 582 погибших воинов, ранее нанесенных на мемориальные плиты, большая часть там не захоронена. По данным министерства, остальные солдаты и офицеры увековечены на других мемориалах, расположенных в соседних населенных пунктах, а также в соседних Литве и Польше. Причем, некоторые увековечены дважды, трижды и четырежды.