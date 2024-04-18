Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных

Меры поддержки многодетным семьям в Калининградской области на законодательном уровне одобрили месяц назад — в апреле 2024 года. На заседании Заксобрания министр по социальной политике Анжелика Майстер сообщила, что механизм предоставления льгот еще прорабатывается — планируется начать внедрять его с 1 июля. «Новый Калининград» публикует ответы министерства на вопросы о том, кому будет полагаться поддержка и какая.



Самое основное нововведение — отмена так называемого «критерия нуждаемости». Если раньше поддержку могли получить только те семьи, в которых среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума (по данным Социального фонда, в 2024 году это 15 917 рублей на душу населения), то с 1 июля её распространят на тех многодетных, кто не является малоимущим. 2089 рублей в месяц смогут получать не 1 582 семьи, как сейчас, а 16 920 семей. Бюджету области эта поддержка обойдется в дополнительные 470 млн рублей.

Кроме того, семьи будут получать на каждого ребенка раз в год по 5000 рублей к началу учебного года, также им полагается бесплатный проезд в общественном транспорте на межмуниципальных маршрутах.

Бесплатный проезд, питание, выплаты: какие меры поддержки обещают многодетным

1. Кому будут полагаться выплаты — всем многодетным семьям либо тем семьям, в которых все дети не достигли возраста 18 лет (или 23 лет в случае обучения по очной форме)? Если в семье только один ребенок не достиг возраста 18 или 23 лет, а остальные дети уже старше, будут ли полагаться выплаты и бесплатный проезд?



— Понятие многодетной семьи закреплено в указе президента РФ от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Во исполнение документа принят закон Калининградской области от 23.04.2024 № 319 «О внесении изменений в «Социальный кодекс Калининградской области», в соответствии с которым закреплено единое понятие многодетной семьи на территории Калининградской области.

Многодетной семьей считается семья, имеющая трех и более детей, статус устанавливается бессрочно и распространяется на семьи, признанные многодетными со дня вступления в силу указа президента, а также на семьи, которые были признаны в установленном порядке многодетными и не утратили статус на день вступления в силу указа президента. При этом предоставление мер социальной поддержки многодетной семье будет осуществляться семье, в которой старшему из трех детей не исполнилось «предельных» 18 лет или 23 лет, если он учится очно в образовательной организации.

Таким образом, если в семье с тремя детьми старший ребенок достиг «предельного» возраста либо если он не учится очно до момента наступления 23-летия, меры социальной поддержки предоставляться не будут.

2. Полагаются ли меры поддержки семьи, в которых дети до 23 лет учатся по очной форме в частных образовательных учреждениях, либо в государственных, но на коммерческой основе?

— Главное условие — обучение ребенка в возрасте до 23 лет в образовательной организации по очной форме. Не имеет значения, какое именно учреждение, коммерческое или государственное.

— В полном объеме сохранены, также a усовершенствованы действующие дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Предусмотрено предоставление без учета критериев нуждаемости следующих мер поддержки многодетных семей:

— ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, которая в законе переименована в ежемесячную денежную выплату отдельным категориям семей (далее ежемесячная денежная выплата) (размер выплаты составляет 2089 рублей на семью — прим. «Нового Калининграда»);

— областного материнского (семейного) капитала (при рождении третьего или четвертого ребенка в размере 100000 рублей, пятого или последующих детей — 200000 рублей, при одновременном рождении трех и более детей — 1000000 рублей — прим. «Нового Калининграда»);

— социальных выплат детям из многодетных семей на подготовку к школе (5000 рублей на каждого ребенка-школьника — прим. «Нового Калининграда»).

C 1 июля 2024 ежемесячная денежная выплата будет назначаться в беззаявительном порядке семьям, которым выдано удостоверение многодетной семьи.

Единоразовые социальные выплаты детям из многодетных семей на подготовку к школе и ранее назначались проактивно получателям ежемесячной денежной выплаты. Этот порядок будет сохранен. Предоставление областного материнского (семейного) капитала будет носить заявительный характер.

— Основанием для бесплатного проезда на межмуниципальных маршрутах для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, станет удостоверение многодетной семьи. Бесплатный проезд полагается школьникам из многодетных семей, проживающих на территории Калининградской области.

Сейчас в регионе разрабатывается соответствующий порядок. Предполагается, что ребенок будет пользоваться льготой по специальной карте, получаемой на основании удостоверения многодетной семьи. Подробный порядок получения этой меры поддержки будет опубликован на официальном сайте правительства Калининградской области.

Бесплатный проезд родителям в многодетных семьях не предусмотрен.

Дополнительно в министерстве социальной политики сообщили, что в Калининградской области действуют и другие региональные и федеральные меры поддержки многодетных семей.

— С 2024 года многодетные семьи Калининградской области могут получить 50-процентную компенсацию стоимости обучения ребенка или нескольких детей в возрасте до 23 лет в учреждении среднего профессионального образования.

— Всем членам многодетной семьи может быть назначена компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 50 процентов.

— Одному из родителей (одинокому родителю), которому выдано удостоверение многодетной семьи Калининградской области, могут быть предоставлены меры социальной поддержки на догазификацию или газификацию частного дома: компенсация расходов на мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения внутри границ земельного участка в размере фактически понесенных расходов, но не более 113 400 рублей;

— субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации в размере фактически понесенных затрат, но не более 100 000 рублей.

Кроме того, многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию. Для того, чтобы возникло это право, должны быть соблюдены определенные условия. Подробнее ознакомиться с ними можно в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калининградской области.

В министерстве образования Калининградской области дополнительно сообщили, что с 1 сентября 2024 года бесплатное питание будет предоставляться детям из многодетных семей, обучающимся в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях или государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области.





Стоит отметить, что в указе президента, изданном в январе 2024 года, список мер поддержки, которые предлагается устанавливать регионам, несколько шире того, что утверждён на областном уровне. Например, родителям гарантируется профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования «в целях обеспечения их качественной занятости». Отдельно оговаривается право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ «независимо от места жительства в порядке и на условиях, которые определены в субъектах России».

Также президентский указ рекомендовал губернатора установить дополнительные меры поддержки — например, бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам, предоставление школьника бесплатного не только в пригородном транспорте, но в городском. Также в списке рекомендаций — первоочередной приём детей из многодетных семей в детские садики, обеспечение школьников в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения; предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты; содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

В Калининградской области раньше получить земельный участок могли все многодетные, однако с 2019 года правительство области при поддержке региональных депутатов был введен критерий нуждаемости, резко сокративший возможности больших семей. Отменять этот критерий в регионе пока не планируют.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Кирилл Клейков, Юлия Власова / «Новый Калининград»