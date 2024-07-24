В Госдуме приняли закон о защите единственного ипотечного жилья банкротов

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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий не взыскивать с банкротов их единственное жильё, на которое была оформлена ипотека. Банкроты могут заключить с ипотечными кредиторами мировое соглашение или реструктурировать задолженность, сообщает «РБК».

Принятый закон даст банкроту возможность утвердить мировое соглашение через арбитражный суд, в котором будет прописана невозможность изъятия единственного ипотечного жилья. Для заключения подобного соглашения согласие других кредиторов не требуется.

По действующему законодательству у банкрота могут взыскать ипотечное жильё, если он не исполняет обязательства, в результате чего у него накапливаются просрочки. Авторы законопроекта отметили, что «нередко возникают ситуации, когда у должника отсутствует просроченная задолженность по ипотечному кредиту, но есть неоплаченные долги перед другими кредиторами».

Ранее сообщалось, что Калининградская область за год поднялась с 74 на 43 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки. В апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная ипотечная задолженность на вторичном рынке жилья Калининградской области также сократилась на 36%. Снижение с января по апрель текущего года составило 15%.



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