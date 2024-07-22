Калининградская область поднялась в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Калининградская область за год поднялась с 74 на 43 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки. Исследование подготовил Центр экономических исследований РИА «Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата.



За последние 12 месяцев количество ипотечных кредитов на тысячу человек экономически активного населения составило в Калининградской области 25,5. За пять месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года число таких займов выросло на 11,8%.

Средний размер ипотечного кредита в январе — мае 2024 года достиг 3,19 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2024 года составила в регионе 0,81%.

Первые строчки рейтинга по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов занимают Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкают список Ингушетия, Крым и Севастополь.

Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024.