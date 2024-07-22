Калининградская область поднялась в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Все новости по теме: Недвижимость

Калининградская область за год поднялась с 74 на 43 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки. Исследование подготовил Центр экономических исследований РИА «Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата.

За последние 12 месяцев количество ипотечных кредитов на тысячу человек экономически активного населения составило в Калининградской области 25,5. За пять месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года число таких займов выросло на 11,8%.

Средний размер ипотечного кредита в январе — мае 2024 года достиг 3,19 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2024 года составила в регионе 0,81%.

Первые строчки рейтинга по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов занимают Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкают список Ингушетия, Крым и Севастополь.

Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter