Горвласти решили ограничить заезд транспорта на остановку возле вокзала

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К новой остановке на Южном вокзале смогут подъезжать только троллейбусы и автобусы. Ограничения начнут действовать с 14 августа, сообщили в администрации Калининграда.

«Над выделенной полосой общественного транспорта на ул. Железнодорожной (площадь у Южного вокзала) будет установлен дорожный знак 3.1 „Въезд запрещен“ с знаком дополнительной информации 8.14 „Полоса движения“», — сообщила администрация.

Ранее, в июне 2024 года, проезд и парковка машин на площади около Южного вокзале были закрыты. За это время между автовокзалом, ул. Железнодорожной, трамвайными путями и главным входом в Южный вокзал заменили дорожное покрытие и перенесли остановку с Железнодорожной ближе к кольцу трамвая.


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