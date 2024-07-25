Прокуратура требует ограничить доступ к «заброшкам» в Мамоново

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Прокуратура Багратионовского района потребовала ограничить доступ к девяти заброшенным зданиям на территории Мамоново. Как сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры, сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, после чего установили, что заброшенные объекты могут представлять угрозу.

Сообщается, что собственник не ограничил доступ к ним доступ вопреки требованиям. «В связи с этим прокурор района внес представление главе администрации городского округа. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — сообщила прокуратура.

Напомним, что 27 августа 2023 года 10-летний мальчик, находясь внутри заброшенного здания в посёлке Северный Багратионовского района, наступил на прогнившую балку и упал на бетонное покрытие. У ребенка диагностировали травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. По иску прокурора Багратионовского района взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка.

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