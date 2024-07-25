Горвласти затруднились ответить на вопрос о доходности парковки на Горького

Администрация Калининграда не располагает объективными данными о заполняемости платной муниципальной парковки в районе кольца улицы Гайдара и Горького. После того, как будет проведён анализ деятельности стоянки, власти примут решение о необходимости изменения платы за её пользование. Об этом сообщил комитет городского развития и цифровизации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Отсутствие анализа о заполняемости и доходах парковки в администрации объяснили тем, что «результат сбора данных об уровне заполняемости парковки оформляется оператором парковки не ранее чем через один квартал со дня установления размера платы за пользование платной парковкой». «Платные муниципальные парковки введены в эксплуатацию 15 мая 2024, таким образом объективные данные по заполняемости парковки, доходах от деятельности парковки будут проанализированы не позднее 15 августа 2024, по итогу анализа будет принято решение о необходимости изменении размера платы за пользование парковкой», — говорится в ответе властей.

Парковка на Горького была «организована в рамках решения вопросов местного значения городского округа, в том числе для удобства посетителей Городской детской поликлиники», рассказали в администрации. Власти также подчеркнули, что парковка является бесплатной для посетителей медицинского учреждения.

«Администрация не планирует делать парковку бесплатной, однако планирует ввести абонемент для жителей, проживающих вблизи платных муниципальных парковок», — сообщили в администрации.

На прошлой неделе корреспондент «Новый Калининград» побывал на парковке на Горького и лично убедился в том, что она пустует. Автомобилисты отказываются парковать там свои машины, даже с учётом бесплатного условия паркинга для посетителей поликлиники № 6. Для многих родителей алгоритм бесплатной парковки оказался сложным или невостребованным, поскольку они оставляют машины в других местах или живут неподалёку.