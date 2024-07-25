Спроса нет: как обстоят дела на новых муниципальных парковках Калининграда

На этой неделе «Новый Калининград» рассказал о пустующей новой муниципальной платной парковке в районе кольца ул. Гайдара и Горького около филиала детской поликлиники № 6. Она обошлась бюджету в 33 млн рублей, однако, как утверждают местные жители, оказалась невостребованной. Корреспондент «Нового Калининграда» изучил обстановку на других четырёх платных муниципальных парковках, обустроенных за бюджетный счёт и выяснил, оставляют ли там автомобилисты свои машины.



Реализацией идеи создания платных муниципальных парковок власти занялись два года назад. Так, в конце 2022 года было создано Муниципальное казенное учреждение «Городская служба парковок». В апреле 2023 года глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский рассказывал, что за счет введения платных муниципальных парковок власти рассчитывают разгрузить центр города от машин и повысить скорость общественного транспорта. В апреле 2024 года глава администрации Елена Дятлова подписала постановление об открытии пяти платных муниципальных парковок, а с 15 мая они заработали официально.

Где расположены платные муниципальные парковки:

на пересечении Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель» (37 мест)

у Детской поликлиники № 6 на улице Гайдара (31 место)

у Дворца спорта «Янтарный» (59 мест)

на улице Согласия у новой поликлиники (55 мест)

по улице Октябрьской у Медового моста (2 места для туристических автобусов).

Условия использования парковок одинаковые: стоянка машины обходится посетителям в 70 рублей за час, тарификация идёт поминутно, первые 15 минут бесплатные.

Оплатить парковку можно только безналичным способом: банковской картой через терминал, с помощью СБП в телеграм-боте KeyPark (предварительно нужно привязать к нему банковскую карту, а при въезде и выезде ввести четырехзначный пин-код, указанный на экране стойки), а также через мобильное приложение KeyPark. Оплата выезда осуществляется только тем способом, который был выбран при въезде.





Парковка на ул. Гайдара-Горького, как уже писал «Новый Калининград», оказалась невостребованной. бюджету она обошлась в 33 млн рублей, контракт был заключен с ООО «Мосинжиниринг», которая известна тем, что ремонтировала улицу Красную в Калининграде (по итогу принятую с недочётами). В администрации города «Новому Калининграду» в ответ на информационный запрос сообщили, что власти не планирует делать парковку бесплатной, однако намерены ввести абонемент для жителей, проживающих вблизи. Что касается доходов от парковки и числа людей, которые ею воспользовались, эта информация будет доступна к 15 августа, поскольку еще не прошёл квартал с того момента, как стоянка начала работать.

Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на паркинге у Дворца спорта «Янтарный» на Сельме во вторник утром. Раньше парковка здесь была бесплатной. Сегодня на стоянке предусмотрено 59 мест для автомобилей, но припаркованных машин на ней не оказалось. На табло с количеством свободных мест горело число «59». Как утверждают местные жители, с которыми удалось пообщаться журналистам, парковка начинает заполняться, когда во Дворце спорта проводятся концерты и спортивные мероприятия. В остальное время на ней редко можно увидеть даже одну машину.

Начальная цена контракта на обустройство парковки и разворотного кольца составляла 47 миллионов рублей. Как отмечается в карточке контракта на сайте госзакупок , бюджету работы в итоге обошлись в 50 миллионов. Подрядчик — ООО «Мосинжиниринг». Контракт на поставку комплекса управления парковкой стоимостью 7,8 млн рублей получил предприниматель Артем Юдкин из Красноярского края.

«Новый Калининград» уже рассказывал, что на время концертов и других крупных мероприятий во Дворце спорта «Янтарный» прилегающие к комплексу улицы превращаются в одну большую стоянку. Местные жители, которые приезжают домой после начала зрелищ, вынуждены подолгу искать парковочные места.

Царство пустоты наблюдалось и на парковке на улице Согласия в районе дома 48а у новой поликлиники, которая пока что не открылась. Возможно, после открытия медицинского учреждения парковка начнёт пользоваться спросом, но во вторник утром на ней не было никого, а на табло с количеством свободных мест было указано максимальное число — 55. Автомобилисты, с которыми пообщался «Новый Калининград», объяснили своё нежелание парковаться здесь тем, что в микрорайоне есть множество бесплатных мест во дворах, где можно оставить машину.

Контракт на строительство этой парковки был заключён на сумму 26,6 млн рублей с тем же подрядчиком — ООО «Мосинжиниринг». Оборудование поставлял Артем Юдкин за 4,8 млн рублей.

Гораздо лучше обстоят дела на парковке на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель». Стоянка рассчитана на 37 мест, из которых во вторник утром было заполнено 11. Автомобилисты объяснили свой выбор паркинга тем, что он находится в туристической части города недалеко от центра.

Комплекс управления парковкой обошёлся бюджету в 5,2 млн рублей, подрядчик — Артём Юдкин.

Платная муниципальная парковка, отличающаяся от других по условиям, находится в Рыбной деревне у Медового моста на Острове. Эта стоянка рассчитана на два места и предназначена для туристических автобусов, простые автомобилисты припарковаться там не смогут. Отличается и почасовая оплата — необходимо заплатить 150 рублей за час. Тем не менее этот паркинг оказался востребованным: когда корреспондент «Нового Калининграда» подходил к нему, там парковалась маршрутка с туристами.

Оборудование для парковки закупало МКУ «Городская служба парковок», стоимость контракта — 4,2 млн рублей. Контракт получил Артем Юдкин.

Городские власти тем временем продолжают покупать оборудование для создания новых платных парковок. Например, в настоящее время в процессе — электронный аукцион с начальной ценой контракта в 11,5 млн рублей по закупке оборудования для территории по Ленинскому проспекту, 155 (около Дома искусств). В начале июня был заключен контракт с тем же предпринимателем из Красноярского края на поставку за 6,4 млн рублей оборудования управления парковкой за областным ГИБДД на ул. Черняховского. Аукцион на право обустроить здесь территорию в начале года выиграл «Мосинжиниринг», стоимость работ — 38,8 млн рублей.

Стоит напомнить, что в апреле 2024 года в Калининграде был создан специальный дорожный фонд, который, по задумке проголосовавших за него депутатов и инициировавших его властей, должен пополняться в том числе за счет платных муниципальных парковок. «Администрация областного центра надеется, что к концу 2024 года в городе будет действовать 23 платные парковки, а в городской бюджет благодаря им попадет порядка 100 млн рублей», — писал РБК-Калининград.

На странице МКУ «Городская служба парковок» на сайте горадминистрации утверждается, что «создание муниципальных парковок призвано справиться с проблемой „хаотичного паркования“ на улицах Калининграда и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта, средств индивидуальной мобильности и личного транспорта». Насколько это удалось — видно невооруженным глазом.

«Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию с муниципальными платными парковками.

Текст: Виктория Никонорова, Оксана Майтакова, фото: Виктория Никонорова, Юлия Власова / «Новый Калининград»