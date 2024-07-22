Пустота за 33 миллиона: муниципальный платный паркинг оказался невостребованным

Несколько месяцев назад в районе кольца ул. Гайдара и Горького в Калининграде открылась новая платная муниципальная парковка, предназначенная для посетителей филиала детской поликлиники № 6. Бюджету она обошлась в 33 млн рублей, однако по сей день пустует. Почему автомобилисты не хотят оставлять машины на специально построенном для них паркинге, выяснял «Новый Калининград».



В редакцию «Нового Калининграда» обратилась жительница улицы Гайдара Светлана и рассказала, что платная парковка (70 рублей за час) появилась перед их домом еще в конце прошлого года. Она регулярно наблюдает за обстановкой на ней с высоты своего балкона, однако не видела здесь припаркованных машин. «Единственное — наблюдаем на ней какую-то чёрную машину, которая иногда стоит по ночам. Да дети катаются на самокатах. На табло парковки почти всегда горит обозначение, что свободны все места», — рассказала калининградка.

Светлана решила позвонить в редакцию после того, как прочитала, что глава администрации Елена Дятлова предложила сделать ещё одну парковку на ул. Грига и Фрунзе. «Ну вот построили парковку у нас. Деревья вырубили. Мы говорили, что она не нужна, но нет. Наших два места парковочных забрали. Теперь она пустая, а родители, которые в поликлинику едут, машины свои в других местах оставляют», — отметила читательница.

Как отмечалось в порубочном билете, из-за строительства парковки под снос на участке у дома № 203а по улице Горького попали сумах, вишня, груша, клён, робиния, а также кусты розы, сирени, рябинника, снежноягодника, бузины, принсепии, керии, форзиции и спиреи. Вместо них жители получили пустующую парковку.

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на парковке в пятницу в первой половине дня и лично убедились, что машин на ней нет. На табло с числом свободных мест была указана максимальная цифра — 31 место.

Перед въездом на паркинг стоит щит, на котором указаны условия пользования парковкой: 70 рублей в час за одно место для легкового автомобиля, тарификация поминутная, первые 15 минут бесплатные. Кроме того, на информационном щите указано, что посетители поликлиники могут воспользоваться ей бесплатно.

Корреспондент «Нового Калининграда» отправился в поликлинику и выяснил, что тем, кто хочет оставить машину на парковке, нужно воспользоваться терминалом возле регистратуры. На терминале есть возможность «скорректировать» парковочную сессию, или попросту «обнулить» её. Родители после посещения врачебного кабинета могут подойти к терминалу, получить QR-код для скидки и выехать с парковки без оплаты. Как написано на объявлениях в регистратуре, «выезд с парковки после обнуления парковочной сессии должен быть осуществлён в течение 15 минут». Соответствующая информация также указана на сайте поликлиники.





Тем не менее парковка простаивает пустой даже с льготой для посетителей поликлиники. Корреспондент «Нового Калининграда» спросил у родителей около регистратуры, знают ли они о возможности воспользоваться парковкой бесплатно. Одна из женщин рассказала, что живёт рядом и парковка не нужна, другая ездит с ребёнком в поликлинику на автобусе, остальные о возможности бесплатно оставить машину не слышали. Одна из мам заинтересовалась информацией о паркинге, но увидев инструкцию на терминале, сказала, что это «сложно»: для корректировки парковочной сессии нужно воспользоваться банковской картой, которая была использована на парковочном терминале, либо скачать мобильное приложение городской службы автопарковок «Keypark» для сканирования QR-кода.

«Новый Калининград» направил в мэрию информационный запрос с вопросами о том, сколько всего автомобилистов воспользовались парковкой с момента её открытия, сколько денег заработал бюджет за счёт платного паркинга, и не планируется ли сделать его бесплатным для всех. Горвласти попросили отсрочку на предоставление информации до начала августа.

Муниципальная парковка по ул. Горького вошла в список пяти платных стоянок, которые администрация планировала открыть в середине мая. Ещё четыре парковки расположены на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель», у Дворца спорта «Янтарный», на улице Согласия и по улице Октябрьской у Медового моста.

Текст: Виктория Никонорова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»