Глава ЛБИ Екатерина Мизулина анонсировала встречу с калининградской молодёжью

Общественный деятель и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина анонсировала встречу с калининградской молодёжью, которая состоится в корпусе БФУ им. Канта на улице Александра Невского в понедельник, 29 июля в 14:00. Об этом Мизулина сообщила в своём телеграм-канале.

Мизулина сообщила, что вход на мероприятие для школьников и студентов будет свободным. Помимо встречи в университете, Екатерина Мизулина рассказала, что будет присутствовать в качестве члена жюри на фестивале КВН «Голосящий Кивин» (16+) 28 июля. Глава ЛБИ также планирует посетить учения волонтёров-поисковиков Национального центра помощи детям при поддержке МЧС России.

Напомним, что в Калининграде на концерте в «Резиденции Королей» 10 августа отменили выступление рэпера Слимуса (сценический псевдоним Вадима Мотылева). Ранее в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной появился пост о том, что Роскомнадзор «обнаружил деструктивный контент в двух треках исполнителя Slimus и обратился в МВД с просьбой провести проверку». «Также ведомством направлены в Генеральную прокуратуру видео на платформе YouTube с его заявлениями, связанными с дискредитацией армии, для принятия решения об ограничения доступа. Об этом говорится в письме в наш адрес», — сообщила Мизулина.