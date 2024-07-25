В Черняховске устанавливают «величественного коня» в память об истории города (фото)

В Черняховске устанавливают «величественного коня» в память об истории города (фото)
Фото из телеграм-канала главы администрации Черняховска Сергея Булычева
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В Черняховске завершается установка скульптуры коня, который изготовлен местными умельцами в рамках проекта «Городская долина». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

«В Городской долине завершаем установку нового арт-объекта — величественного коня. Он будет ярким напоминанием о богатой истории нашего города», — сообщил Булычев в четверг.

Отметим, что ранее советник главы по вопросам архитектуры и городской эстетики Анастасия Лагуткина рассказывала, что скульптура коня из полированного металла будет указывать на историческую связь с Инстербургом (довоенное название Черняховска — прим. «Нового Калининграда»), считавшимся столицей коневодов, и напоминать о выведенной в Восточной Пруссии тракененской породе лошадей. Установить фигуру стального коня, вставшего на дыбы перед барьером, планировалось еще в октябре-ноябре прошлого года.

Напомним, что в 2021 году проект «Городская долина» стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, и Черняховск получил федеральный грант на реализацию своей концепции благоустройства. В первую очередь администрация города планировала в рамках проекта благоустроить территории вокруг Замкового и Паркового прудов, также за счёт внебюджетных источников реконструировать набережную.

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