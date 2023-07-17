Для Черняховска изготовили стального коня перед барьером (фото)

Для Черняховска изготовили стального коня, вставшего на дыбы перед барьером. Фото сварной конструкции опубликовали в понедельник, 17 июля, в сообществе «Черняховск Главный».



Советник главы по вопросам архитектуры и городской эстетики Анастасия Лагуткина сообщила «Новому Калининграду», что арт-объект установят в городе в рамках проекта «Городская долина» в октябре-ноябре этого года.

«Изготовлением занимались местные мастера. Фигура появится на специально подготовленной площадке, — сообщила Лагуткина, — Пусть конкретное место будет сюрпризом».

Напомним, что ранее Лагуткина рассказывала, что скульптура коня из полированного металла будет указывать на историческую связь с Инстербургом (довоенное название Черняховска — прим. «Нового Калининграда»), считавшимся столицей коневодов, и напоминать о выведенной в Восточной Пруссии тракененской породе лошадей.