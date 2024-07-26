Горвласти сообщили, когда закончится дорожный ремонт на центральных улицах (фото)

Горвласти сообщили, когда закончится дорожный ремонт на центральных улицах (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Дорожный ремонт на центральных улицах Калининграда с наиболее интенсивным движением подрядчики должны завершить к началу осени этого года. Об этом журналистам в пятницу, 26 июля, рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Те объекты, которые мы сегодня с вами смотрели (Брамса, Гаражная и Юношеская — прим. „Нового Калининграда“), будут завершаться к первому сентября, — сообщил Романов. — Это целевая задача по ним, потому что они ключевые с точки зрения интенсивности и притяжения к социальным объектам. Иные объекты, которые будут в работах, мы до первого октября планируем завершить».

Романов напомнил, что в этом году в Калининграде проводится ремонт на 29 дорожных объектах. На 10 из них проводится перекрытие дороги и тротуаров (ремонт производится комплексно), а на 19 оставшихся во время ремонта сохраняется или будет сохраняться автомобильное движение. По 10 из них ведется подготовительная работа.

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