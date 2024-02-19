В Багратионовске заканчивается ремонт кровли замка Прейсиш-Эйлау (фото)

В Багратионовске заканчивается ремонт кровли замка Прейсиш-Эйлау. Об этом в понедельник, 19 февраля сообщила администрация официального паблика замка «ВКонтакте».



«Уже восстановлена стропильная система, завершается укладка черепицы и устройство оконных проемов, — говорится в опубликованном сообщении. — Крыша вмещает два этажа, имеет довольно крутой уклон и сотню окон, расположенных в два ряда с обеих сторон».

Авторы паблика также сообщили, что крыша форбурга неоднократно разрушалась. Известно также, что она пережила несколько пожаров. На этот раз она собрана таким образом, чтобы стены не испытывали большой нагрузки.

«Инженеры наших дней воссоздали форму крыши и при этом придумали, как с помощью ее конструкций оживить все здание, — сообщают представители инвестора. — Сложно поверить, но крыша форбурга не лежит на стенах, а буквально парит в воздухе. Это достигается за счет стройной системы вантов (тяжей), которые спускаются с самого конька и держат ее саму и перекрытия трех этажей по всему периметру здания. Чтобы лучше понять, в чем суть этой конструкции, представьте себе вантовый мост, где мощные тросы держат большие пролеты, по которым ездят автомобили. Вот такой вантовый мост в миниатюре внутри здания».

Открыть замок для посетителей обещают к 700-летию замка (он был построен в 1325–1330 годах мастером Арнольдом фон Эйленштайном). Пока жде подрядчики занимаются ремонтом внутренних конструкций.