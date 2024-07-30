В Краснознаменском районе задержали лесорубов, спиливших 79 деревьев

В Краснознаменском районе задержали лесорубов, спиливших 79 деревьев
Фото: минприроды Калининградской области
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В Краснознаменском районе, рядом с поселком Никольское, была выявлена незаконная вырубка дубов, елей и ясеней. На месте, как сообщает пресс-служба регионального минприроды, 25 июля были задержаны двое лесорубов, и причиненный ими ущерб оценили в 2,5 млн рублей.

Уточняется, что вырубка была выявлена сотрудниками оперативного отдела «Калининградобллесохотуправления» совместно с представителями Краснознменского лесничества.

«В ходе рейда выявлена незаконная рубка сырорастущих деревьев ценных пород в количестве 79 штук: дуба, ели, ясеня и других, — пояснили в пресс-службе министерства. — Злоумышленники задержаны на месте в момент вырубки и трелевки деревьев».

Задержана также техника лесорубов. Материалы дела были переданы в полицию для привлечения задержанных к уголовной ответственности по статье «Незаконная рубка».

Фото: минприроды Калининградской области

Месяцем ранее сотрудники оперативного отдела Управления охотничьего и лесного хозяйства в ходе проведения рейда на территории Железнодорожного лесничества задержали «черных лесорубов». Они успели спилить четыре осины и четыре берёзы.

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