В Краснознаменском районе задержали лесорубов, спиливших 79 деревьев

В Краснознаменском районе, рядом с поселком Никольское, была выявлена незаконная вырубка дубов, елей и ясеней. На месте, как сообщает пресс-служба регионального минприроды, 25 июля были задержаны двое лесорубов, и причиненный ими ущерб оценили в 2,5 млн рублей.



Уточняется, что вырубка была выявлена сотрудниками оперативного отдела «Калининградобллесохотуправления» совместно с представителями Краснознменского лесничества.

«В ходе рейда выявлена незаконная рубка сырорастущих деревьев ценных пород в количестве 79 штук: дуба, ели, ясеня и других, — пояснили в пресс-службе министерства. — Злоумышленники задержаны на месте в момент вырубки и трелевки деревьев».

Задержана также техника лесорубов. Материалы дела были переданы в полицию для привлечения задержанных к уголовной ответственности по статье «Незаконная рубка».

Фото: минприроды Калининградской области