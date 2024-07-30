«Росморпорт» заказывает постройку нового лоцманского катера для Калининграда

«Росморпорт» заказывает постройку нового лоцманского катера для Калининграда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Росморпорт» заказал разработку проекта и строительство нового лоцманского катера (с функцией разъездного катера) для нужд Калининградского морского порта. Информация об этом появилась 30 июля на портале Госзакупок.

Победитель конкурса через 24 месяца должен поставить заказчику катер со следующими характеристиками: наибольшая длина 17-19 метров; габаритная ширина около 5,6 метров; максимальная осадка около 1,5 метра; водоизмещение до 30 тонн; скорость хода при полном водоизмещении на чистой воде — не менее 19 узлов. Минимальный экипаж будущего судна — 2 человека (в зимнее время 3 человека); количество пассажиров на борту — 10 человек.

Начальная цена проектирования и строительства — 176 886 938 рублей. Окончание подачи заявок — 19 августа.

«При проектировании и строительстве должны быть применены технические решения для обеспечения функции самовосстанавливающегося судна с заявленными запасами и техническими средствами и снижения вертикальных ускорений при продольной качке судна с использованием наконечника волнопрокалывающего носа, выполненного из цельного алюминия, — говорится в проектной документации. — Функция самовосстанавливающегося судна должна быть подтверждена натурными испытаниями и отчетом о их проведении».

Все элементы конструкции катера должны быть рассчитаны на срок службы не менее 20 лет до 4000 часов наработки в год.

В августе 2019 года Елена Дятлова, которая на тот момент была министром развития инфраструктуры региона, сообщала о проблемах с посадкой-высадкой лоцманов на рейде, повлиявших на падение грузооборота калининградских портов.

«Это означает, что у нас для Калининградского канала существует лоцманская проводка и там были определенные трудности. Мы плотно взаимодействовали с Минтрансом РФ, решая вопрос о приобретении нового катера, внесении изменений в приказ Минтранса по изменению точки посадки-высадки лоцманов», — сообщала Дятлова.

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