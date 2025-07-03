Постройка лоцманского катера для Калининграда за год подорожала на 40%

Проектирование и строительство нового лоцманского катера с функцией разъездного катера для нужд Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» выросла на 40%. Если в прошлом году «Росморпорт» готов был предложить за проект и постройку катера 176, 8 млн рублей, то сейчас, судя по порталу Госзакупок, организация предлагает заплатить за эти услуги 247 млн рублей.

Отметим, что в прошлом году конкурентная закупка была признана несостоявшейся, так как на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Ранее сообщалось, что в течение 24 месяцев победитель торгов должен поставить заказчику катер со следующими характеристиками: наибольшая длина 17-19 метров; габаритная ширина около 5,6 метров; максимальная осадка около 1,5 метра; водоизмещение до 30 тонн; скорость хода при полном водоизмещении на чистой воде — не менее 19 узлов. Минимальный экипаж будущего судна — 2 человека (в зимнее время 3 человека); количество пассажиров на борту — 10 человек.

«При проектировании и строительстве должны быть применены технические решения для обеспечения функции самовосстанавливающегося судна с заявленными запасами и техническими средствами и снижения вертикальных ускорений при продольной качке судна с использованием наконечника волнопрокалывающего носа, выполненного из цельного алюминия, — сообщалось в проектной документации. — Функция самовосстанавливающегося судна должна быть подтверждена натурными испытаниями и отчетом о их проведении».

Все элементы конструкции катера должны быть рассчитаны на срок службы не менее 20 лет до 4000 часов наработки в год.

В августе 2019 года Елена Дятлова, которая на тот момент была министром развития инфраструктуры региона, сообщала о проблемах с посадкой-высадкой лоцманов на рейде, повлиявших на падение грузооборота калининградских портов.

«Это означает, что у нас для Калининградского канала существует лоцманская проводка и там были определенные трудности. Мы плотно взаимодействовали с Минтрансом РФ, решая вопрос о приобретении нового катера, внесении изменений в приказ Минтранса по изменению точки посадки-высадки лоцманов», — сообщала Дятлова.