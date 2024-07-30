СК: утонувший в Зеленоградске турист пытался спасти отца с ребёнком

Утонувший в Зеленоградске у пляжа «Гнездо» турист пытался спасти отца с сыном, однако погиб сам. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале во вторник, 30 июля.

Личность погибшего установлена. Как сообщило ведомство, им оказался 23-летний турист из Петрозаводска. По предварительным данным, мужчина увидел тонущих в море отца и сына, которые зашли в воду, несмотря на запрет из-за сильных волн. Их ему удалось спасти, однако сам молодой человек погиб.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметила пресс-служба ведомства.

Напомним, днём во вторник стало известно об утонувшем в районе зеленоградского пляжа «Гнездо» человеке. Медики провели реанимационные мероприятия, однако результата это не дало.