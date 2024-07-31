Активистка из Советска: мне угрожают из-за стадиона «Красная Звезда»

Жительница Советска Яна Жукова сообщила, что ей поступила анонимная угроза после организованной 24 июля встречи городских властей с горожанами на реконструируемом стадионе «Красная Звезда».



«После вчерашней встречи на „Красной Звезде“ мне, Яне Жуковой, поступила угроза расправы с летальным исходом, — говорится в сообщении, распространенном пабликом „Проспали. Советск“ „ВКонтакте“. — Если со мной, другими активистами или нашими близкими что-то случится насильственным или „случайным“ образом, вы знаете кого подозревать». Далее в публикации отмечена публичная страница администрации Советского городского округа.

«Новый Калининград» связался с Жуковой и она подтвердила, что угроза ей действительно поступала. При этом раскрывать подробности активистка не стала, заметив, что на текущий момент она «взаимодействует со следственными органами».

Ранее Жукова уже сообщала, что против нее организована «заказная травля».

В администрации Советска оперативный комментарий по ситуации предоставить не смогли, однако в ответе на официальный запрос заместитель главы администрации округа Аркадий Данилов пояснил, что «администрация по вопросу „заказной травли“ активистки информацией не располагает».

«Данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов», — пояснил Данилов.

Что касается реконструкции стадиона, из-за которой подрядчик приступил к вырубке деревьев (это стало причиной конфликта с жителями и активистами), то тут Данилов пояснил, что при формировании технического задания на проектирование объекта власти учитывали пожелания и предложения только городского спортивного сообщества, «так как данный объект является спортивным сооружением для занятий спортом и физкультурой».

Ранее сообщалось, что на завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске власти планировали направить 56 млн рублей. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивалась в 286,6 млн. Анонс по выбору подрядчика на аукционе власти выложили на сайте областного Центра торгов.

Финансирование реконструкции предусмотрено в 2024 году. Перечень работ, которые предстоит выполнить новому подрядчику, не приводится.

Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков. После этого, как сообщала муниципальная газета «Вестник», власти провели независимую строительно-техническую экспертизу, скорректировали сметную документацию и получили положительное заключение повторной госэкспертизы.

Арену построили в Тильзите в 1930 году. До реконструкции последние капитальные работы на ней проводились более полувека назад. При проведении работ весной 2022 года на стадионе обнаружили десяток мин времён Великой Отечественной войны. Тогда же горожане выступили против вырубки деревьев. Сообщалось, что после корректировки проектно-сметной документации удастся сохранить около 30 деревьев. Летом того же года советчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили главу государства остановить вырубку возле стадиона «Красная звезда».