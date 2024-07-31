МРТ для Калининградского онкоцентра закупили за 136 млн рублей

Систему МРТ для Калининградского онкологического центра в пос. Родники закупался генеральным подрядчиком ООО «Пэтруско» в рамках контракта на строительство онкоцентра. Стоимость оборудования составила 136 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда». Ранее глава учреждения Кирилл Баринов сообщал, что аппарат в ремонте.



«Система магнитно-резонансной томографии „Ingenia Ambition S“ производства „Philips Medical“ с заводским номером 48674 была введена в эксплуатацию 10 января 2024 года в онкоцентре генеральным подрядчиком ООО „Пэтруско“», — говорится в ответе на запрос. Оборудование было поставлено в рамках общего контракта на строительство онкоцентра от 30 апреля 2020 года. Стоимость системы магнитно-резонансной томографии — 136 249 880 рублей.

«Технические характеристики системы магнитно-резонансной томографии: напряженность поля: 1,5Т; вес магнита: 2300 кг; диаметр отверстия туннеля: 70 см; максимальный размер поля обзора: 55 см; цифровой тип контроллеров магнита; максимальная амплитуда для каждой оси: 33 мт/м; максимальная скорость нарастания для каждой оси: 120 т/м/с; полностью герметичная конструкция с минимальным количеством гелия», — говорится в ответе на запрос.

Система магнитно-резонансной томографии была введена в эксплуатацию 10 января 2024 года, срок действия гарантии: до 10 января 2029 года. «Гарантийным обслуживанием занимается поставщик ООО „Пэтруско“. Для контроля технического состояния заключен договор с ООО „Русал Мед“. Также в штате Онкологического центра имеется инженерная служба», — сообщили в правительстве.

О том, что в новом онкоцентре в посёлке Родники не работает аппарат МРТ, сообщил в середине июля в чате «Медицина39» руководитель онкоцентра Кирилл Баринов. Позже пресс-служба правительства региона рассказала, что аппарат МРТ был запущен в тестовом режиме, параллельно инженерная служба проводила техническое обслуживание оборудования, выстраиваются оптимальные параметры работы нового аппарата. Власти пообещали, что МРТ заработает в полноценном режиме ориентировочно — до 28 июля.