На улице Пролетарской с 1 августа вводится двустороннее движение

С 1 августа на улице Пролетарской меняется схема движения транспорта. Как сообщили на сайте администрации Калининградской области, двустороннее движение вводится «по всей длине» улицы.

«Двустороннее движение организовано для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети всего микрорайона Пролетарская — Ген.-лейт. Озерова — Горького», — сообщает администрация. В рамках подготовки проезжая часть была расширена, а также были установлены дорожные знаки, разделительные столбики и нанесена разметка.

В июне глава администрации Елена Дятлова говорила о намерении властей сделать участок улицы Пролетарской в районе башне «Врангель» двусторонним. «Сегодняшняя ширина улицы Пролетарской позволяет осуществлять двустороннее движение», — пояснила она.