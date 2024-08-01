На предприятии под Полесском выявили очаг АЧС, власти готовятся к убою свиней

На предприятии под Полесском выявили очаг АЧС, власти готовятся к убою свиней
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

На территории сельскохозяйственного предприятия в Полесском округе обнаружили очаг АЧС, Служба ветеринарии Калининградской области готовится к убою свиней. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Алексей Беспрозванных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Очаг заражения африканской чумой свиней обнаружили в ООО «Ферма», которое расположено в посёлке Свободном. Согласно постановлению, профильной службе предстоит изъять и убить бескровным способом всех свиней и продуктов свиноводства на предприятии и в радиусе 5 км от него.

В конце июля в Полесском округе на территории двух охотугодий ввели карантин из-за АЧС. Запрет установлен на все виды охоты, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов. Он будет действовать в период ограничительных мероприятий по АЧС. Карантинные меры также ввели после обнаружения мёртвого кабана в природном заказнике в Славском округе.

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