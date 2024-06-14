В природном заказнике Славского округа выявили очаг африканской чумы свиней

В природном заказнике «Дюнный» в Славском муниципальном округе обнаружили павшего дикого кабана с АЧС. На прилегающей территории вводится карантин. Об этом говорится в указе, подписанном и.о. губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Определить инфицированным объектом территорию природного заказника «Дюнный» <…> радиусом 10 метров от места обнаружения павшего дикого кабана с координатами: 55.2475 северной широты и 21.281389 восточной долготы», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Карантин по АЧС будет действовать до выполнения всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.