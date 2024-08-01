Дятлова: для Калининграда покупают новые троллейбусы

«Калининград-Гортранс» намерен приобрести 12 новых троллейбусов, соответствующая информация размещена на сайте регионального «Центра торгов». Как сообщила глава администрации Елена Дятлова на встрече с журналистами в среду, на покупку новых троллейбусов планируется выделить почти 490 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться из средств федерального и регионального бюджетов.

Срок поставки новых троллейбусов станет известен 1 декабря 2024 года, дате их выхода на линию — в начале 2025-го. «Нам нужно время для того, чтобы доустановить и подключить их к системе GPS-навигации, оформить все документы, сделать страхование транспортных средств, обязательные мероприятия по обеспечению транспортной безопасности подвижного состава», — пояснила Елена Дятлова.

Глава администрации также сообщила, что троллейбусы будут на автономном ходу: «В техническом задании будет указано о том, что автономный ход должен быть не менее 40 километров». Сити-менеджер также подчеркнула, что новый транспорт в закупках — не электробус, а «троллейбусы, у которых будут привычные нам „рога“». «Потому что у нас есть контактная сеть. Если мы покупали бы электробусы, нам нужно было бы делать и обеспечивать большое количество зарядных устройств», — пояснила она.

Ранее врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале обращал внимание на изношенный парк троллейбусов и другого транспорта. После посещения трамвайного депо, автобусного и троллейбусного парка врио губернатора «поручил подготовить программу обновления транспорта по годам с привязкой к проекту эффективной транспортной сети с учётом градостроительной ситуации».