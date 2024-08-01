Подрядчик не успевает достроить школу-интернат на ул. Крылова к 1 сентября

Подрядчик не успевает достроить школу-интернат на ул. Крылова к 1 сентября
Фото: министерство строительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Подрядчик не успевает сдать к новому учебному году корпус школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Крылова в Калининграде. Как сообщила в среду на оперативном совещании правительства министр образования Светлана Трусенева, готовность объекта на сегодня составляет 86%.

Министр сообщила, что строительство двух новых школы в Калининградской области будет завершено в текущем году. «По остальным подготовили ходатайство о переносе на следующий год», — рассказала Трусенева. Речь о школах в пос. Луговое и по ул. Лазурной в Гурьевске, а также по ул. Левитана в Калининграде.

Врио губернатора Алексей Беспрозванных напомнил, что подрядчик строительства обещал сдать объект к 1 сентября. «Количество работников добавилось, работы активизировались, но к 1 сентября не будет. Ориентировочно — 1 ноября», — сказала министр образования.

Первый заместитель прокурора области Владимир Родин отметил, что надзорное ведомстве регулярно бывает на стройке. «Рабочих не хватает, оборудования нет, сделано тяп-ляп», — сказал Родин.

Врио губернатора потребовал активизировать работу с подрядчиком и провести по этому поводу отдельную встречу.

Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. Изначально работы планировали завершить до конца ноября 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.




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