Неустойки, подорожания, переносы: на каком этапе находятся образовательные стройки региона

Города с активной жилой застройкой неизбежно сталкиваются с нехваткой необходимой социальной инфраструктуры. Калининградская область в данном случае, к сожалению, не исключение, а скорее отрицательный пример. Многим жителям региона, купившим квартиры в новостройках в новых районах, приходится возить детей в детские сады и школы через полгорода. Родителям остаётся надеяться на то, что ввод новых объектов в эксплуатацию хоть как-то улучшит ситуацию. На каком этапе находятся образовательные стройки региона к началу года, узнал «Новый Калининград».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на данный момент в регионе в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» ведётся строительство десяти образовательных объектов на 8 051 место. Это девять школ на 7 826 мест и один детский сад на 225 мест. Кроме того, в регионе строятся два детских сада на 430 мест в рамках областной программы «Образование».





Детский сад в Балтийске

Его начали строить в 2021 году. Общая стоимость объекта — 384,6 млн рублей. По информации, размещённой на портале госзакупок, подрядчик выполнил работы на 257 млн, фактически оплачено — 283,7 млн. Согласно графику выполнения работ, детский сад должен был быть введён в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2022 года. Подрядчику, фирме «Запад Строй», неоднократно были выставлены неустойки за неисполнение сроков работ. В итоге в дело пришлось вмешаться прокуратуре, зафиксировавшей отсутствие достаточного количества работников на объекте, а также ненадлежащий контроль со стороны заказчика. В отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за нарушение сроков исполнения муниципального контракта. После вмешательства прокуратуры темпы выполнения работ на объекте были активизированы. Генеральный директор и учредитель фирмы «Запад Строй» — Сарван Алиев, депутат совета Гурьевска от «Единой России».

Детский сад на ул. Благовещенской

Весной 2023 года городские власти заключили контракт на строительство детского сада на ул. Благовещенской с компанией «Лидер». Трёхэтажное здание рассчитано на 350 детей (18 групп). Проектом предусмотрены два пассажирских лифта и два подъёмника. Помимо помещений для групп в здании будут расположены кабинет логопеда, спортзал, студия хореографии, медицинский и пищевой блоки. Строительство должно занять 12 месяцев. Детсад планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Стоимость объекта — 458,8 млн рублей. Из них 75% софинансируют из областного бюджета. Техническая готовность объекта сейчас составляет 45%.

Детский сад в посёлке Донское

В посёлке Донское Светлогорского района строят детский сад на 80 мест. Работы ведёт калининградская фирма «Артстрой». Сумма контракта составляет 202 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту — не позднее 30 сентября 2024 года. Техническая готовность объекта составляет 11%.

Корпус школы № 50 на Каштановой аллее

Вышеупомянутая компания «Запад Строй» занимается и строительством корпуса школы № 50 на ул. Каштановая аллея. На эти цели в 2020 году было выделено 1,1 млрд рублей. Изначально власти города рассчитывали, что объект будет построен в 2021 году. Затем был заявлен новый срок — ноябрь 2022 года. Спустя еще год, по информации пресс-службы областного правительства, объект находится на этапе ввода в эксплуатацию. Корпус рассчитан на 900 учеников.

Школа на ул. Левитана

Строительство школы на ул. Левитана ведётся по концессионному соглашению. Соответствующий договор был заключён с ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». Начать работы должны были в 2022 году, но сроки традиционно были перенесены в связи с подорожанием строительных материалов. В феврале 2023 года власти сообщили о том, что не смогут открыть школу раньше 2024 года. В декабре прокуратура Калининградской области организовала проверку компании-концессионера в связи с отставанием от графика работ. Разрешение на строительство школы было выдано 12 января 2023 года и действует до 12 июля 2024. В здании должно быть четыре этажа, его общая площадь — 19,5 тыс. кв. метров. На данный момент готовность объекта составляет 20%.

Школа в посёлке Луговое

Школу в посёлке Луговое Гурьевского муниципального округа должны были начать строить в 2022 году, но сроки неоднократно переносились. Работы также ведутся в рамках концессионного соглашения. Контракт заключён между администрацией Гурьевского округа и ООО «Инфраструктура детства». В октябре в школе обрушились перекрытия. Учреждение рассчитано на 1100 мест. На данный момент готовность объекта составляет порядка 15%.

Школа в Гурьевске

Школу в Гурьевске на 1500 мест начали строить в 2022 году. На данный момент техническая готовность объекта составляет 7%. Учреждение также строится в концессию. В мае власти сообщали о том, что работы ведутся низкими темпами.

Школа-интернат № 1

Строительство учебного корпуса «Школы-интерната № 1» для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья начали в 2022 году. Учреждение расположено в переулке Крылова,4. Корпус рассчитан на 221 место. На данный момент объект готов на 55%. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. Изначально работы планировали завершить до конца ноября 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.

Корпус школы № 46 на ул. Летней

Новый корпус школы № 46 на ул. Летней начали строить весной 2023 года. Работы за 569 млн рублей проводит компания «Мегаполис». Корпус рассчитан на 600 мест. Готовность объекта составляет 56%. Рядом с учреждением должен появиться спортивный кластер: стадион, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта. Достроить объект планируют в 2024 году.

Школа на ул. Благовещенской

Та же компания занимается строительством школы на ул. Благовещенской. Она рассчитана на 1150 учащихся: начальное общее образование (1-4 классы) — 17 классов (425 человек), основное общее образование (5-9 классы) — 25 классов (625 человек), среднее общее образование (10-11 классы) — 4 класса (100 человек). Проектом предусмотрены в числе прочего два бассейна, два спортзала и раздевалки с душевыми. На территории школы планируют обустроить поле для мини-футбола, волейбола, бадминтона, баскетбола, прямую и круговую спортивные дорожки, а также установить трибуну на 240 мест. По контракту подрядчик должен закончить работы до октября 2024 года. Учреждение должно частично разгрузить переполненную школу № 58 на улице Артиллерийской.

Областные власти выдали разрешение на строительство школы на улице Благовещенской в августе нынешнего года. Школу строят рядом с ЖК «Русская Европа» на территории площадью 2,9 гектара. В конце июля правительство региона оценило стоимость строительства в 1,26 млн рублей. При этом согласно постановлению городской администрации от 13 марта, в ожидаемых ценах 2024 года работы могут обойтись в 2,5 млрд рублей. Объем софинансирования из областного бюджета составит порядка 70%. На данный момент готовность объекта составляет 8%.

Корпус школы № 11 на ул. Мира

Новый корпус школы № 11 на ул. Мира в Чкаловске изначально планировали построить в 2022 году, затем перенесли ввод объекта на 2024-2025 годы. При этом оценочная стоимость работ выросла с 561,8 млн до 810,2 млн рублей. Генеральный проектировщик объекта, калининградская компания «Вест-Проект», подготовила документацию в апреле, в сентябре проект прошёл госэкспертизу. Площадь корпуса — 15,5 тыс. кв. метров. Он рассчитан на 630 мест (21 класс). Проект нового корпуса предусматривает мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства по обучению навыкам приготовления пищи, а также кройки и шитья, два спортивных зала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. Также в документации есть информация о студии танца с хореографическими станками и музее боевой славы и патриотического воспитания.

Кроме того, здание планируют оснастить всей необходимой инфраструктурой для комфортного передвижения и обучения маломобильных групп населения, а его территорию — площадками для спортивных игр и зонами отдыха. На данный момент подрядчик ведёт подготовительные работы.

Реконструкция школы № 1 в Светлогорске

В ноябре 2023 года в Светлогорске приступили к подготовке площадки для строительства нового корпуса школы, рассчитанного на 624 места. Анонсированная стоимость работ составляет 922 млн рублей. По контракту работы должны быть закончены в 2025 году. На данный момент они находятся на подготовительном этапе.