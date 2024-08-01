Беспрозванных назвал срок полного запуска онкоцентра в Родниках

Онкологический центр Калининградской области в посёлке Родники решили полноценно запустить в конце второй декады августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 1 августа.

Он отметил, что поликлиника и диагностическая служба медучреждения уже работают в полном объёме. По словам главы региона, с мая онкоцентр посетили 5 тыс. человек. Сейчас власти занимаются переводом персонала из больниц Калининграда.

«В онкоцентре все лицензии получены. Осталось перевести онкологию из Областной и Центральной городской клинических больниц, отладить до идеала все процессы. Срок полного запуска определили 19 августа», — написал Беспрозванных.