Калининградстат: миграционный прирост населения в регионе увеличился

Миграционный прирост населения Калининградской области вырос на 26,4% за полгода. Как сообщает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2024 года, число мигрантов уменьшилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Численность постоянного населения составила 1 033 633 человек — на 281 человека меньше. За январь-июнь 2024 года естественная убыль населения увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023-го на 413 человек. Калининградстат отметил, что миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли.

Ранее Калининградстат сообщал, что в Калининградской области число мигрантов за январь-ноябрь 2023 года снизилось на 10,8%.