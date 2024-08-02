Калининградстат назвал профессии с самыми высокими зарплатами в регионе

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В среднем в мае 2024 года больше всего в Калининградской области зарабатывали работники, занятые в сфере рыболовства (277395 рублей), добыче полезных ископаемых (137080 рублей) и деятельности финансирования и страхования (104153 рубля). Эти данные опубликовал Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

В мае меньше всего зарабатывали сотрудники сферы деятельности по операциям с недвижимым имуществом (33169 рублей) и работники гостиниц и общепита (37267 рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников региона в мае составила 63418 рублей. По сравнению с маем 2023 года она увеличилась на 17,2%, а с апрелем 2024 года снизилась на 0,4%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в мае 2024 года составила 106,5% к уровню мая 2023 года и 98,8% — к уровню апреля 2024 года», — сообщается в докладе.

Ранее Калининградстат писал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях в регионе в марте 2024 года составила 59 911,5 руб.



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