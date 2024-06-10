Калининградстат подсчитал, как выросли калининградские зарплаты с начала года

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях в марте 2024 года составила в Калининградской области 59 911,5 руб. Такие данные опубликовал Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.



По сравнению с мартом 2023 года зарплата увеличилась на 15,8%, по сравнению с февралём 2024 года — на 5,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в марте 2024 года составила 106,9% к уровню марта 2023 года и 105,6% — к уровню февраля 2024 года.

Как было подсчитано ранее, зарплаты в Калининградской области на 20 тыс. рублей ниже, чем в среднем по стране.