Власти: в конце года планируем запуск поездов по ж/д дублеру двухъярусного моста

Власти: в конце года планируем запуск поездов по ж/д дублеру двухъярусного моста
Фото: мининфраструктуры Калининградской области
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Запустить движение поездов на железнодорожном дублёре двухъярусного моста могут уже в этом году. Об этом заявила пресс-служба Министерства развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграмм-канале в пятницу, 2 августа.

Ведомство отметило, что строители установили пролёт железнодорожного моста через Преголю. Следующий этап монтажа конструкции связан с включением её в систему вертикально-подъёмного механизма для обеспечения судоходства.

«На сегодняшний день готовность железнодорожного моста составляет более 80%. В декабре текущего года планируется запуск движения поездов. Полностью мост будет готов к сдаче в 2025 году», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина второго составит 386,7 метра. При этом железнодорожный моста растянется на 237 метров.

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