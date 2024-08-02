Власти: в конце года планируем запуск поездов по ж/д дублеру двухъярусного моста

Запустить движение поездов на железнодорожном дублёре двухъярусного моста могут уже в этом году. Об этом заявила пресс-служба Министерства развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграмм-канале в пятницу, 2 августа.

Ведомство отметило, что строители установили пролёт железнодорожного моста через Преголю. Следующий этап монтажа конструкции связан с включением её в систему вертикально-подъёмного механизма для обеспечения судоходства.

«На сегодняшний день готовность железнодорожного моста составляет более 80%. В декабре текущего года планируется запуск движения поездов. Полностью мост будет готов к сдаче в 2025 году», — отметили в пресс-службе министерства.