Власти: в конце года планируем запуск поездов по ж/д дублеру двухъярусного моста

Запустить движение поездов на железнодорожном дублёре двухъярусного моста могут уже в этом году. Об этом заявила пресс-служба Министерства развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграмм-канале в пятницу, 2 августа.
Ведомство отметило, что строители установили пролёт железнодорожного моста через Преголю. Следующий этап монтажа конструкции связан с включением её в систему вертикально-подъёмного механизма для обеспечения судоходства.
«На сегодняшний день готовность железнодорожного моста составляет более 80%. В декабре текущего года планируется запуск движения поездов. Полностью мост будет готов к сдаче в 2025 году», — отметили в пресс-службе министерства.Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина второго составит 386,7 метра. При этом железнодорожный моста растянется на 237 метров.