Начальник КЖД: движение по новому жд-мосту через Преголю открывается в декабре

Движение по новому железнодорожному мосту-дублеру двухъярусного моста через Преголю в районе ул. Портовой стартует в декабре. Об этом сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Хочу поделиться приятными новостями. В декабре мы открываем движение по новому железнодорожному мосту через реку Преголю. Значимый для нас проект реализуется по графику даже c небольшим опережением», — сообщил Сапегин. Он также добавил, что новый мост будет разводным и электрифицированным. Как пояснил президент Калининградской ТПП Феликс Лапин, прежний мост поезда проезжали на инерции.

Напомним, летом министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что запустить движение поездов по железнодорожному дублёру двухъярусного моста планируется уже в декабре.

Подготовка к строительству началась в 2020 году, само строительство стартовало в ноябре 2021 года. Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый ранее планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляла более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост».