Горвласти предложили установить зону разведения огня в Калининграде

Горвласти предложили установить зону разведения огня в Калининграде
Фото: Виталий Нева / Новый Калининград
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Городские власти предложили установить в Калининграде зону разведения огня для приготовления пищи. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

«Установить на территории городского округа «Город Калининград в качестве специально отведённого и оборудованного места использования открытого огня для приготовления пищи площадку в районе Голубых озёр (ориентир — Мамоновское шоссе)», — говорится в документе. Общественные обсуждения по этому вопросу завершатся 8 августа.

В конце июня 2024 года на Голубых озёрах обустроили первую в городе мангальную зону. Из-за противопожарных норм зону открыли на удалении от деревьев. В основании нет сухой травы, а рядом расположены средства для тушения возгорания. Елена Дятлова отметила, что такое решение носит экспериментальный характер. На основе результатов власти будут принимать решение, стоит ли оборудовать такие зоны в других местах Калининграда.

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