Горвласти предложили установить зону разведения огня в Калининграде

Городские власти предложили установить в Калининграде зону разведения огня для приготовления пищи. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
«Установить на территории городского округа «Город Калининград в качестве специально отведённого и оборудованного места использования открытого огня для приготовления пищи площадку в районе Голубых озёр (ориентир — Мамоновское шоссе)», — говорится в документе. Общественные обсуждения по этому вопросу завершатся 8 августа.В конце июня 2024 года на Голубых озёрах обустроили первую в городе мангальную зону. Из-за противопожарных норм зону открыли на удалении от деревьев. В основании нет сухой травы, а рядом расположены средства для тушения возгорания. Елена Дятлова отметила, что такое решение носит экспериментальный характер. На основе результатов власти будут принимать решение, стоит ли оборудовать такие зоны в других местах Калининграда.