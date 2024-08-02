Горвласти предложили установить зону разведения огня в Калининграде

Городские власти предложили установить в Калининграде зону разведения огня для приготовления пищи. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

«Установить на территории городского округа «Город Калининград в качестве специально отведённого и оборудованного места использования открытого огня для приготовления пищи площадку в районе Голубых озёр (ориентир — Мамоновское шоссе)», — говорится в документе. Общественные обсуждения по этому вопросу завершатся 8 августа.