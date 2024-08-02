Власти Калининграда планируют изменить систему оплаты общественного транспорта

Власти Калининграда планируют изменить систему оплаты проезда в общественном транспорте с нового года. Об этом заявила пресс-служба мэрии в своём телеграм-канале.

С 2025 года в автобусах Калининграда собираются внедрить оплату проезда по СБП, через чат-бот в телеграме и ВК, по льготной банковской карте (отпадёт необходимость льготной «Волны Балтики»), а также через технологию BLE и оплату «лицом». При этом возможность расплатиться «Волной Балтики» останется. Целью такого преобразования власти называют получение перевозчиками большего количества средств, которые можно пустить на зарплаты сотрудникам и обновление парка. Эксплуатация нынешней системы оплаты обходится им в 4%, сейчас эти услуги можно получать дешевле.

«По нашим расчётам банки вполне могут довольствоваться меньшей суммой, экономия возможна за счет снижения вознаграждения оператора, уменьшения % по эквайрингу, изменения принципов работы системы и ликвидации риска 1 поездки, переноса затрат на содержание оборудования с перевозчиков на поставщика услуг. А если при этом хотя бы на 1% увеличится собираемость платежей, то в отрасли может оставаться до 20 млн руб. в год», — говорится в сообщении администрации.

Мэрия отметила, что новая система оплаты позволит властям интегрировать её с той, которая существует на межмуниципальных или железнодорожных маршрутах. Со временем это позволит плавно перейти на систему пересадочных тарифов.

«Кроме того новая система оплаты даст нам свежую, более удобную аналитику, тепловую карту продаж и анализ корреспонденции перевозок (то есть возможность видеть откуда и куда реально едет большинство людей и, соответственно, сделать маршруты удобнее)», — резюмировала администрация города.

В прошлом году в Калининграде повысили тариф на проезд в общественном транспорте. Покупка билета по карте «Волна Балтики» теперь составляет 28 рублей (вместо 25 рублей), по банковской карте — 33 рубля, за наличные — в 37 рублей (до 1 июля — 28 рублей). Пенсионеров, школьников и многодетных родителей изменения тарифов не затронули.