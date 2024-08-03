Власти решили проверить действия персонала «Огонька» на соответствие регламенту

Власти решили проверить действия персонала «Огонька» на соответствие регламенту
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

Администрация Калининграда начала проверку действий персонала детского лагеря «Огонёк» в Светлогорске на соответствие регламенту. Об этом в своём телеграм-канале написала сити-менеджер областного центра Елена Дятлова в субботу, 3 августа.

Она отметила, что первые сообщения о распространении заболевания поступили властям вечером в пятницу, 2 августа. С того момента на территории лагеря начали работать сотрудники регионального Роспотребнадзора, министерства образования и комитета по образованию калининградской администрации.

«Администрация города инициировала проверку действий персонала лагеря, чтобы выяснить насколько руководство и сотрудники детского центра следовали протоколу после того как от детей поступили первые жалобы на ухудшение самочувствия. После её окончания оргвыводы будут сделаны незамедлительно», — сообщила Дятлова (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

По словам сити-менеджера, в «Огоньке» отдыхали 119 детей. Всех их отправят по домам. Родителям произведут перерасчёт стоимости путёвки.

Ситуацию под своим контролем держит и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. В своём телеграм-канале глава региона написал, что администрация города докладывает ему об обстановке в лагере каждые два часа. «В других учреждениях всё под контролем. Угроз нет», — резюмировал Беспрозванных.

В субботу утром стало известно, что в светлогорском лагере дети заболели острой кишечной инфекцией. На момент публикации новости было известно о 32 пострадавших, пятеро из них госпитализированы. Отмечалось, что заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме, жизни детей ничто не угрожает. Среди причин эпидемии калининградской Роспотребнадзор назвал нарушение санатарных требований, по которым первых заболевших должны были изолировать от общей группы отдыхающих. СК и прокуратура организовали проверку по факту массового отравления несовершеннолетних.

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