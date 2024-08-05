Пассажиропоток калининградских поездов вырос на 13% за первые полгода 2024-го

Пассажиропоток калининградских поездов вырос на 13% за первые полгода 2024-го
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Пассажиропоток калининградских поездов вырос на более чем 13% за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с этим же показателям за аналогичный период 2023. Об этом в своём телеграм-канале заявил врио губернатора области Алексей Беспрозванных.

Поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником, он отметил, что в регионе трудятся четыре тысячи специалистов. В их число входят инженеры, проводники, диспетчеры, машинисты и др.

«За первые шесть месяцев этого года с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправили более 3,6 миллиона пассажиров — это на 13,4% больше прошлогодних показателей», — написал Беспрозванных.

В конце июля на Южном вокзале Калининграда встретили трёхмиллионного пассажира поезда дальнего следования. «Федеральная пассажирская компания отметила», что акого результата удалось достичь за счет увеличения частоты курсирования поездов № 148/147 Калининград — Москва, № 360/359 Калининград — Адлер и № 425/426 Калининград — Челябинск.

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