Зеленоградские фермеры собрали почти 100 тонн ягодного урожая

На фермах в Зеленоградском округе собрали почти 100 тонн ягодного урожая. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своём сайте.

«Нарастают мощности сбора малины и голубики. На сегодняшний день аграрии собрали 95 тонн ягодной продукции. Из них 90% ягод выращено фермерским хозяйством, расположенным в поселке Клюквенное. На территории хозяйства выращивают малину, землянику садовую и голубику на площади почти 20 гектаров», — говорится в сообщении властей Зеленоградска.

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В середине июля под Полесском приступили к промышленному сбору крыжовника. Владелец плантации Эльдар Лобов вырастил крыжовник сортов «Арлекин», «Колобок» и «Малахит». К 2027 году фермер рассчитывает собрать около 45 тонн ягод. В ближайшее время он планирует приобрести комбайн для сбора ягод.