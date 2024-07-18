Калининградские фермеры об урожае малины: «Сезон закончился возмутительно быстро»

В Калининградской области практически закончен сезон летней малины. Причем фермеры сообщают, что в этом году он был экстремально коротким. «Новый Калининград» связался с несколькими хозяйствами и выяснил, что стало причиной такой скоротечности.



О досрочном закрытии малинного сезона объявили фермеры хутора «Долина Шарлотты» (Домново, Правдинский район), которые выращивают самый крупный объем летней малины в Калининградской области.

«Хотим официально объявить о закрытии малинового сезона на нашей ферме. В этом году сезон начался небывало рано и закончился возмутительно быстро. Период доставки ягоды был ничтожно коротким, период самосбора тоже очень быстро подошёл к концу, — сообщили фермеры в своем паблике „ВКонтакте“. — Нам не удалось доставить малину всем желающим, просим нас понять и простить. Ежедневный сбор был существенно меньше запланированного. Объективные причины для этого имелись, они нам известны. При этом они частично нам неподвластны в принципе, частично нам неподвластны по прочим обстоятельствам».

Руководитель предприятия Светлана Ильюхина рассказала «Новому Калининграду», что сезон был свернут из-за прошлогодней ЧС по почвенной засухе.

«Вы же помните, что было в прошлом году, — сообщила Ильюхина. — А у нас двухлетняя малина. Из-за того, что засуха не позволила в прошлом году набрать саженцам необходимую вегетативную массу, урожай этого годы был просто микроскопическим. Кусты были коротышами. Что касается малины, которая была высажена в низине, то ее коснулась зимняя вымочка. В текущем году с погодой тоже было не все гладко: когда Калининград заливало, у нас ни капли дождя не было».

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград

По словам Ильюхиной, «Долина Шарлотты» выращивает четыре сорта летней малины. Плантации этой ягоды занимают 31 га.

Хозяйство «Калининградская клубника и малина», выращивающее ягоду в поселке Лесное Гурьевского района, в этом году осталось практически без урожая.

«Все наши посадки сильно вымокли, поэтому ягоды почти не было, — рассказал представитель хозяйства Роберт. — У нас было всего около полутора гектаров, и тот небольшой объем, который мы вырастили, уже продали. Продавали еще ягоду от наших коллег из Домново Правдинского района. Сейчас ничего не осталось. Цена варьировалась в зависимости от приобретаемой партии — от 500 до 700 рублей за килограмм».

Представитель фермерского хозяйства «Фазанья гора» из поселка Клюквенное Зеленоградского округа, имеющего в своем активе 3 га малины двух сортов (один из них «Маравилла»), сообщил, что малинный сезон там пока не заканчивается.

«Сезон у нас стартовал где-то месяц назад, и малины пока много, — сообщил представитель хозяйства. — Цена у нас 680 рублей за килограмм, самосбор мы не практикуем».

Тем не менее, впереди еще один малинный сезон, который стартует где-то в середине августа. Например, фермер Вячеслав Капитан, высадивший полтора гектара осенней малины в районе поселка Зеленый Гай Зеленоградского округа, сообщил, что планирует запускать самосбор примерно 15-го августа. Килограмм ягоды у него будет стоить примерно 450-500 рублей.

«Я с летней малиной не заморачиваюсь, высадил ремонтантную малину сорта „Полка“». Моя плантация, скорее, не на объем рассчитана, а на сельский туризм«, — пояснил Вячеслав.

Об ожидании августовского сезона «Новому Калининграду» рассказали и в хозяйстве «Долина ягод» из Аистово Гурьевского района: «Ягод мы пока в этом году не видели. Ждем», — сообщили фермеры.

Текст: Иван Марков, фото: Мария Власенкова / Новый Калининград