В Калининграде на Портовой начали наносить на дорогу велосипедную разметку

В Калининграде на улице Портовой начали наносить разметку велополосы на асфальтовое покрытие проезжей части. Кадры работ показала администрация города в своём телеграм-канале в среду, 7 августа.

Белые полосы, отделяющие место для велосипедистов от проезжей части, появятся на участке улицы от 1-й Причальной до Транспортной. «Судостроители и портовики наверняка оценят, так как многие из них добираются на работу на велосипедах! <...> Работы по этому адресу должны завершить к 12 августа», — говорится в сообщении властей.

По окончании работ на Портовой бригада дорожников переместится на улицу Багратиона. На ней велополоса появится на участке от Эпроновской до Ленинского проспекта. Разграничить дорогу там планируют до конца августа. «Но там выделенку возможно сделать только с одной стороны — по направлению к Ленинскому», — резюмировала администрация.

Ранее сообщалось, что на Портовой разметку собирались нанести на тротуар (улица попала в планы по нанесению разметки за полтора миллиона рублей).

Еще осенью 2019 года в адрес мэрии города поступило коллективное обращение от сотрудников судостроительного завода «Янтарь». Они просили предусмотреть строительство велодорожки к их предприятию. В письме, отправленном тогдашнему председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину, председатель профсоюзной организации завода Лидия Матвеева сообщила, что 477 сотрудников ежедневно добирается до предприятия на велосипеде.