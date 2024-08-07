За геотехнический мониторинг Кафедрального собора готовы заплатить почти 12,5 млн

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В Калининграде ищут подрядчика для «Выполнения работ по геотехническому мониторингу в период эксплуатации объекта культурного наследия федерального значения „Кафедральный собор, 1320-1380 гг“». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает само автономное учреждение. За работу будущему подрядчику готовы заплатить 12 млн 466 тыс. рублей. Заявки от участников конкурса принимаются до 9 августа. Победителя определят 14 августа.

Напомним, в начале июля стало известно, что трещины на сводах Кафедрального собора, вызывавшие тревогу экспертов еще 10 лет назад, постепенно увеличиваются. Теперь треснул северо-западный угол собора, трещина пересекает своды и готическую нервюру. «Программа геотехнического мониторинга здания Кафедрального собора уже подготовлена институтом архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции „Геореконструкция“, — пояснили в соборе. — По итогам конкурентной процедуры будет определен подрядчик, который в дальнейшем осуществит работы по геотехническому мониторингу. Проведение всех мероприятий по заключению договора займет около двух месяцев».

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