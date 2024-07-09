Культуролог Александр Попадин сообщил о расширении трещин в Кафедральном соборе (фото)

Трещины на сводах Кафедрального собора, вызывавшие тревогу экспертов еще 10 лет назад, постепенно увеличиваются. Об этом сообщил калининградский культуролог Александр Попадин.
«Северная стена всегда в тени, собор стоит на сваях и за свою жизнь ушёл в землю не менее чем на 1,4 метра, — написал Попадин. — И вот влага стала подниматься по стене, или конденсат стал образовываться — бог весть... Говорят, что для борьбы с влагой даже поставили аппарат по высасыванию влаги из стены — интересно, как он выглядит? Это было давно, больше 10 лет назад. А сейчас северо-западный угол собора треснул. Трещина пересекает и своды, и готическую нервюру».
В пресс-службе Кафедрального собора «Новому Калининграду» сообщили, что в курсе проблемы.
«Программа геотехнического мониторинга здания Кафедрального собора уже подготовлена институтом архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции „Геореконструкция“, — пояснили в соборе. — По итогам конкурентной процедуры будет определен подрядчик, который в дальнейшем осуществит работы по геотехническому мониторингу. Проведение всех мероприятий по заключению договора займет около двух месяцев».
Отметим, что осенью 2015 года руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявлял, что проблемы у собора появляются из-за того, что «так сделали в свое время».
«В принципе, это яркий пример аварийной ситуации. Вот сейчас устранили, серьезные деньги потратили, причем заработанные учреждением. И дальше проектируются работы противоаварийные, чтобы все причины устранить. Должно быть серьезное инструментально-техническое обследование. Потому что со времени, так сказать, восстановления прошло 15 лет, а с учетом того, что не всегда качественно выполнялись работы, надо проверять и проверять», — заявлял Маслов.
Тогда же Аркадий Фельдман, бывший на тот момент директором собора, заявлял о необходимости срочного «проведения комплексных работ».