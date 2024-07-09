Культуролог Александр Попадин сообщил о расширении трещин в Кафедральном соборе (фото)

Культуролог Александр Попадин сообщил о расширении трещин в Кафедральном соборе (фото)
Фото предоставлено Александром Попадиным
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Трещины на сводах Кафедрального собора, вызывавшие тревогу экспертов еще 10 лет назад, постепенно увеличиваются. Об этом сообщил калининградский культуролог Александр Попадин.

«Северная стена всегда в тени, собор стоит на сваях и за свою жизнь ушёл в землю не менее чем на 1,4 метра, — написал Попадин. — И вот влага стала подниматься по стене, или конденсат стал образовываться — бог весть... Говорят, что для борьбы с влагой даже поставили аппарат по высасыванию влаги из стены — интересно, как он выглядит? Это было давно, больше 10 лет назад. А сейчас северо-западный угол собора треснул. Трещина пересекает и своды, и готическую нервюру».

В пресс-службе Кафедрального собора «Новому Калининграду» сообщили, что в курсе проблемы.

«Программа геотехнического мониторинга здания Кафедрального собора уже подготовлена институтом архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции „Геореконструкция“, — пояснили в соборе. — По итогам конкурентной процедуры будет определен подрядчик, который в дальнейшем осуществит работы по геотехническому мониторингу. Проведение всех мероприятий по заключению договора займет около двух месяцев».

Трещина в соборе в 2015 году. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Трещина в соборе в 2015 году. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград

Отметим, что осенью 2015 года руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявлял, что проблемы у собора появляются из-за того, что «так сделали в свое время».

«В принципе, это яркий пример аварийной ситуации. Вот сейчас устранили, серьезные деньги потратили, причем заработанные учреждением. И дальше проектируются работы противоаварийные, чтобы все причины устранить. Должно быть серьезное инструментально-техническое обследование. Потому что со времени, так сказать, восстановления прошло 15 лет, а с учетом того, что не всегда качественно выполнялись работы, надо проверять и проверять», — заявлял Маслов.

Тогда же Аркадий Фельдман, бывший на тот момент директором собора, заявлял о необходимости срочного «проведения комплексных работ».

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