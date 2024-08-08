Авиасубсидии по рейсу Калининград — Пермь планируют возобновить в октябре

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Авиакомпания Ikar возобновит субсидированную программу полётов из Перми в Калининград. Первый рейс должен состояться 29 октября 2024 года. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло пермского международного аэропорта «Большое Савино».

Субсидированная программа продлится до 28 марта 2025 года, следует из данных табло. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ikar прекратила выполнение субсидированной программы полетов из Перми в Калининград. «Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — подчеркнули в минтрансе. В ведомстве также отметили, что осенью субсидированные рейсы должны возобновиться, поскольку покупаемость билетов на данное направление начнёт снижаться.

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