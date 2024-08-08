Россельхознадзор нашёл борщевик на сельхозучастке в Гурьевском округе

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По результатам выездных обследований на одном из земельных участков сельскохозяйственного назначения в Гурьевском районе сотрудники Россельхознадзора выявили, что часть дороги, примыкающая к дороге, зарастает золотарником и борщевиком (1,78 га). Остальная его часть (17,92 га) занята сельскохозяйственными культурами. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Земельный участок принадлежит юридическому лицу, владеющему ещё двумя наделами размером 12,8 га, на которых также были выявлены нарушения — многолетняя сорная травянистая и древесно-кустарниковая растительность. Юрлицу объявлено три предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований».

Ранее в 2023 году сообщалось, что в Калининградской области площадь земель сельхозназначения, заросших борщевиком, за последние пять лет увеличилась более чем вдвое. «Общая площадь сельхозугодий в регионе — 718,9 тысяч га, из них в настоящее время 5,5 тысяч га засорены борщевиком», — сообщили в пресс-службе минсельхоза.



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