Установлен автор скульптуры «Девочка с оленёнком» из Калининградского зоопарка

У перемещенной из Калининградского зоопарка на реставрацию скульптуры «Девочка с оленёнком» удалось установить автора и дату изготовления. О том, что атрибутировать произведение искусства помогла сотрудница реставрационной мастерской «Наследие» Виктория Данилова, сообщила пресс-служба Калининградского зоопарка.



«В процессе расчистки основания скульптуры на торцах показались клейма, чёткие и хорошо различимые, — сообщила пресс-служба. — В верхней части клейма просматривались три буквы К К К. Довольно быстро мы определили, что таким образом маркировала свои изделия немецкая фирма „Кильская художественная керамика“ (Kieler Kunst Keramik), предприятие, которое работало в Киле (Германия) в 1924 — 1930 годах».

Благодаря иконографическому анализу архивных фотографий Виктория пришла к выводу, что автором скульптуры, скорее всего, является Рихард Куёль, сотрудничавший с этой фирмой.

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

«Открытыми остаются вопросы о том, как „Девочка с оленёнком“ из северного Киля попала в восточнопрусский Кёнигсберг, кому принадлежала, прежде чем оказаться в Калининградском зоопарке — и мы с нетерпением ожидаем окончания реставрации, когда столетнее произведение искусства займёт своё место на новом постаменте», — добавили представители зоопарка.

На данный момент удалось установить, что полное имя художника — Рихард Эмиль Куёль. Родился он в мае 1880 года в городе Мейсене, знаменитом своими фарфоровыми и фаянсовыми мануфактурами. Выучился на гончара, а в 1902 году поступил на учёбу в Дрезденское художественно-прикладное училище. Спустя четыре года перебрался в Берлин, оттуда в 1912 году в Гамбург. Его дрезденский учитель Фриц Шумахер выступал за возрождение клинкерной архитектуры. Куёлю было доверено украшение фасадов зданий, которые строил Шумахер. Многие из этих керамических скульптур, покрытых цветной глазурью, сохранились в Гамбурге до сих пор.

«Куёль изобрёл так называемую „клинкерную керамику“, устойчивую к перепадам погоды, — сообщает историк Калининградского зоопарка Светлана Колбанева. — Слава его вышла далеко за пределы Гамбурга и разошлась по всей Северной Германии. В 1919-1933 году Куёль был участником Гамбургского Сецессиона, входил в местный союз художников. Рихард Эмиль Куёль скончался в 1961 году в городке Рольфсхаген. Своё надгробие он выполнил сам».