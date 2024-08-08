Власти выделили на сети водоотведения в районе Менделеева 107 млн рублей

Власти выделили на сети водоотведения в районе Менделеева 107 млн рублей
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»

На строительство сетей водоотведения в районе улицы Менделеева в Калининграде выделили 107,7 млн рублей. Власти готовятся объявить конкурс на поиск подрядчика, следует из информации, размещённой на сайте регионального «Центра торгов».

Работы подразумевают реализацию первого этапа по строительству сетей водоотведения. Финансирование предусмотрено в течение двух лет — 2024 и 2025. На первый год выделено 102,3 млн рублей, на второй — 5,4 млн рублей. Заказчиком аукциона по поиску подрядчика является МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное городской администрации.

Ранее сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова заявляла, что улица Менделеева попала в программу ремонта в 2024 году. В июне прошлого года суд потребовал от властей города отремонтировать там тротуар.

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